Guidi:” Contenti per aver raggiunto la salvezza con largo anticipo”

La Casertana con la vittoria di ieri pomeriggio contro la Cavese ha chiuso il discorso salvezza con largo anticipo. Gli uomini di mister Guidi sono stati bravi a ribaltare il vantaggio iniziale della Cavese. Al termine della gara si è presentato in sala stampa il tecnico rossoblù Guidi.

Queste le parole di Guidi:”Abbiamo cominciato bene la gara cercando di fare la partita come facciamo sempre, purtroppo un episodio per altro molto dubbio ci ha condannato ad inseguire. Ho voluto dare un aktra chance hai ragazzi che avevano fatto una bella gara a Bari, ci serviva dare continuità. Nella ripresa siamo stati bravi a tornare subito ok partita, credo che quando si giochi com una squadra così giovane ci posso stare di avere qualche passaggio a vuoto durante la stessa gara. La cosa positiva è che nonostante le assenze di calciatori di grande spessore, i ragazzi riescono a fare grandi partite lo stesso è questo è un grande passo in avanti”