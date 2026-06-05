“GUIDING LIGHT” DI INEFFABLE JAZZ 4ET Ḕ DISPONIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME STREAMING

Ḕ uscito su tutte le piattaforme digitali Guiding Light, il nuovo lavoro discografico degli Ineffable Jazz 4et. Registrato nel 2012, l’album nasce da un’unica live session realizzata in casa, in condizioni essenziali che ne preservano autenticità e immediatezza. Un’esperienza diretta priva di sovrastrutture, costruita sull’ascolto reciproco, sull’interplay e sulla spontaneità del momento.

Enzo Grimaldi (pianoforte), Emilio Silva Bedmar (sax tenore e soprano), Guido Russo (contrabbasso) e Pasquale De Paola (batteria) sono i quattro musicisti poliedrici e di grande esperienza uniti nel progetto dalla comune sensibilità lirica e dalla sincerità dell’approccio in un repertorio che alterna composizioni originali e riletture della tradizione popolare del Sud Italia, attraversando territori di jazz contemporaneo, improvvisazione e lirismo mediterraneo .

La pubblicazione arriva anche come omaggio al contrabbassista Guido Russo, scomparso di recente, a cui il disco è dedicato. Guiding Light è la testimonianza di un incontro umano e musicale rimasto sospeso nel tempo e oggi finalmente restituito nella sua forma più autentica. L’identità degli Ineffable Jazz 4et risiede nel significato stesso del nome scelto originariamente proprio da Guido Russo. Il termine Ineffable, identico in inglese e francese, definisce ciò che non può essere espresso adeguatamente a parole, trovando nell’improvvisazione jazzistica la sua più alta forma di traduzione sonora.

«Guiding Light è una promessa mantenuta – racconta Enzo Grimaldi – un disco rimasto in attesa per anni. Una storia di amicizia. Una musica nata in una stanza di casa. E una luce, come suggerisce il titolo, che in qualche modo continua ancora ad accompagnarci»

TRACKLIST

In A Room /E. Grimaldi

Brigante se more / E. Bennato C. D’Angiò

Ue Ue / E. Grimaldi

Canto dei Sanfedisti / Tradizionale

Bed Mar / E. Grimaldi

Grazie Grazie / E. Grimaldi

Latin Idea / E. Grimaldi

Blues for TM / E. Grimaldi

LINK:

Guiding Light – il nuovo album di Ineffable Jazz 4et by Ineffable Jazz 4et – DistroKid

Guiding Light – Album di Ineffable Jazz 4et | Spotify