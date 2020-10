Guido Alizieri dal Forum Giovani al Consiglio Comunale

Caserta. Prosegue il nostro viaggio fra i possibili candidati al rinnovo del Consiglio Comunale di Caserta che si terrà , Covid permettendo, il prossimo mese di Giugno.

Nella mattinata di oggi, giovedì’ 22 ottobre abbiamo incontrato Guido Alizieri ,22 anni ,studente universitario , coordinatore cittadino della Federazione Giovani Socialisti e consigliere del Forum Giovani al Comune di Caserta. Guido è apparso , nonostante la giovane età, molto deciso:

“Negli ultimi giorni- ha dichiarato- amici e familiari, in vista delle elezioni amministrative di Giugno 2021, mi stanno chiedendo spesso se saro’ fra i candidati. A tutti rispondo che la nostra città ha bisogno di proposte valide e qualitativamente superiori a quelle degli ultimi anni. Sono convinto che non contano i nomi ma le idee. La Politica è per me passione e condivisione. Vorrei dare il mio contributo alla città dove sono nato e cresciuto. A Giugno mi candiderò’ solo se riusciro’ a coinvolgere altri giovani della mia età che hanno voglia di rimboccarsi le mani , voglio condividere con loro idee e progetti , ai miei amici dico sempre che “la Politica se non la fai la subisci” quindi è arrivato il momento di scendere in campo.

Una cosa piu’ delle altre ci tengo a dirla , giusto per sfatare un luogo comune . ” I giovani rappresentano il presente prima ancora che il futuro”. Ecco potremmo ripartire proprio da qui………..