Ha preso il via il concorso di scrittura creativa “Un mare di parole: racconti, pensieri, poesie, disegni e sogni di quarantena”

CANCELLO ED ARNONE – La Rubrica #RitroviAMOci: Cultura, Territorio e Tradizioni in collaborazione con la Onlus don Lorenzo Milani di Grazzanise (CE), l’Associazione culturale “Letteratitudini” ed il giornale on line Cancello ed Arnone News, con il Patrocinio morale del Comune di Cancello ed Arnone

PROMUOVONO

il concorso di scrittura creativa “Un mare di parole: Racconti, pensieri, poesie, disegni e sogni di quarantena”.

REGOLAMENTO:

1 – Il concorso si articola in due sezioni:

Sezione A – Adulti (Narrativa – Poesie – Dipinti).

Sezione B – Bambini – Ragazzi – Giovani studenti (Narrativa – Poesie – disegni).

La Sezione B, a sua volta si suddivide , in:

Bambini frequentanti la I – II – III – IV – V elementare (sino a 10 anni).

Ragazzi frequentanti la I – II – III media (sino a 14 anni).

Giovani studenti delle scuole superiori (sino a 18 anni).

2 – Scadenza: le opere potranno essere inviate entro e non oltre il 15 Giugno 2020.

3 – Iscrizione Gratuita.

4 – Modalità di Partecipazione: coloro che desiderano partecipare potranno inviare un racconto breve, avente una lunghezza massima di 3 pagine e/o una poesia composta di massima 30 versi.

Un dipinto o un disegno attinente al tema, realizzato con qualunque tecnica (Acquarelli, tempera, pastelli, cera ecc.) opere creative e manufatti artistici elaborati liberamente con materiali a scelta del partecipante.

5 – Invio opere: inviate gentilmente i vostri elaborati al seguente indirizzo: Onlus Don Lorenzo Milani Via Eufemia n. 8 – Grazzanise (CE) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] con i vostri dati anagrafici completi, e-mail e numero di telefono, compilando la scheda riportata in calce al presente bando. Nel caso di partecipazione da parte di minori, è necessaria una dichiarazione scritta e firmata da parte di un genitore/tutore da inviare all’indirizzo sopra citato, compilando il documento da noi predisposto e che troverete in calce al presente bando.

6 – Valutazione, risultati e premiazione: la valutazione degli elaborati sarà effettuata da una commissione composta da scrittori, docenti, educatori, esperti in comunicazione e giornalisti, i cui nominativi saranno resi noti successivamente. Ogni componente della commissione potrà esprimere un voto, che va da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti per ogni elaborato.

7 – Premio: per ogni categoria sono previsti 3 vincitori (1° – 2° – 3° classificato) i quali verranno informati tramite e-mail. Per tutti ci sarà un attestato di partecipazione.

8 – Dati anagrafici: nel testo della e-mail vanno indicati i dati del partecipante: nome, cognome, età, classe frequentata e nome dell’istituto scolastico con l’indicazione del comune di provenienza. I bambini impossibilitati a realizzare autonomamente l’opera potranno avvalersi del supporto pratico e creativo di un componente della famiglia (fratello/sorella, madre/padre, ecc…) che possa aiutarlo a partecipare.

9 – Trattamento dei dati e privacy – Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati forniti dagli autori delle opere saranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso. Ricordiamo inoltre che al fine del trattamento di dati sensibili basta indicare nella mail il consenso riportando la formula: “Il sottoscritto________________, in qualità di __________________ (padre/madre/tutore legale/ insegnante) dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali del partecipante, compilando la scheda in calce alla presente.

10 – Dove e quando: la data della premiazione ufficiale sarà comunicata tramite FB sulla pagina Onlus don Lorenzo Milani di Grazzanise, nonché sulla pagina FB di “Letteratitudini” di Cancello ed Arnone

“Il concorso, che ci auguriamo incontri tanti consensi, vuole avvalersi delle riflessioni degli adulti, ma anche dei più giovani, con racconti, pensieri, poesie ed emozioni illustrate, sperando che tutto il dolore e la paura provata in questo periodo si possa trasformare in speranza, in cambiamento, in gioia di vivere ed in un futuro migliore. Grazie a tutti, Matilde Maisto”.

Attenzione per regolarità compilare i seguenti documenti:

