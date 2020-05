Ha ripreso a San Marco Evangelista il servizio di distribuzione del Kit sacchetti con scadenza marzo 2020

SAN MARCO EVANGELISTA – Il Sindaco Gabriele CICALA, di concerto con il Consigliere comunale Maria DI BLASIO, delegato all’Ambiente, hanno comunicato agli utenti che, a partire dal 18 maggio 2020, dalle ore 9:00 e fino alle ore 12:00 di tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica e festivi, viene effettuato la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata per il periodo di marzo 2020.

Si precisa che a causa delle misure di contenimento Covid-19 la distribuzione era stata sospesa e sarà ripresa con le seguenti modalità:

– gli utenti dovranno recarsi presso la Sede Comunale, entrata su via Foresta n. 25, muniti di mascherine, rispettare il distanziamento tra le persone di almeno un metro, e aspettare il turno;

– non sarà consentito entrare nella sede comunale ma i sacchetti verranno distribuiti in corrispondenza dell’entrata di Via Foresta seguendo il percorso stabilito per l’entrata.

Si precisa che verranno consegnati solo i sacchetti con scadenza marzo 2020.