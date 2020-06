Habemus datam! Fissato l’incontro con la Buttol.

Finalmente, dopo solleciti e minacce di scioperi che si sono protratti per mesi, i sindacati l’hanno spuntata e sono riusciti ad ottenere un tavolo in cui saranno presenti sia la ditta Buttol Srl che il comune di Maddaloni con i suoi rappresentanti.

Il fatidico incontro avverrà martedì 30 giugno alle ore 10.00 nell’ufficio Ambiente ed Ecologia di cui è responsabile l’arch. Arturo Cerreto, di via Bixio n.5.

Gli argomenti ve li abbiamo elencati già in passato. Gli operatori ecologici hanno sia richieste di tipo economico, quali ad esempio pagamenti arretrati e buoni pasto non ricevuti, sia richieste di condizioni lavorative più dignitose, quindi un vestiario adeguato, dispositivi di protezione e mezzi di trasporto efficienti ed in buon stato, che non spargano percolato sul loro cammino.

Sugli esiti vi aggiorneremo martedì pomeriggio.

