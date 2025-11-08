Heart of Gaza. All’I.C. “Aldo Moro” arriva la mostra che racconta la guerra in Palestina

Maddaloni – Un ‘iniziativa di grande sensibilità e una straordinaria opportunità per la città di Maddaloni. L’ I.C. “Aldo Moro” ospiterà nel suo auditorium la mostra ” HeArt of Gaza”. Questa mostra, che sta girando il mondo intero, è nata da un’idea del giovane gazawi Mohammed Timraz. La mostra è un percorso intenso e commovente, che narra la tragedia della guerra attraverso i disegni realizzati da giovani artisti palestinesi, bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, a Deir-Al-Balah nella “Tenda degli artisti”, un piccolo spazio di “normalità” dove i bambini di Gaza vengono accolti per stare insieme, giocare ed esprimere i propri sogni, paure e speranze.

L’I.C.”Aldo Moro” di Maddaloni, ha aderito alla proposta dell’Associazione Granello di Senape O.d.V., attiva da decenni in progetti di giustizia sociale e tutela dei diritti umani, ad ospitare la mostra itinerante “HeArt of Gaza”.

“Con tale iniziativa s’intende sensibilizzare studenti di ogni età ed opinione pubblica sulla crisi umanitaria in atto, sostenendo altresì il progetto We are not alone che fornisce beni di prima necessità alle famiglie degli artisti coinvolti.” ha dichiarato con grande emozione la dirigente Ione Renga.

La presentazione ufficiale della mostra ci sarà lunedì 10 novembre alle ore 10.00. Saranno presenti il sindaco Andrea De Filippo, l’ assessore alla pubblica istruzione Annarita Santangelo, il dottor Giovanni Galano garante per l’Infanzia e l’adolescenza, i Dirigenti Scolastici del territorio, il Presidente del Consiglio di Istituto dott. Eduardo Santonastaso, don Gennaro D’Antò, parroco della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa e diversi rappresentanti delle associazioni del territorio.

La mostra rimarrà presso l’istituto per dieci giorni, dal 10 al 20 novembre. Le scuole, previa prenotazione, potranno visitare la mostra dal 13 al 20 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Per tutti, in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal 12 al 15 novembre. L’ingresso è libero.