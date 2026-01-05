Heinz-Bentivegna e la Casertana è sempre più su

Inizia col botto il 2026 della Casertana, che espugna Altamura e si issa al terzo posto. Capolista in solitaria il Benevento (+6 sui falchetti), che fa già pregustare un caldo incrocio tra sanniti e rossoblù domenica prossima al “Pinto”. Coppitelli rilancia il 3-4-1-2, Mangia risponde col 3-4-2-1. I primi 30 minuti sono una partita a ping pong, con le squadre che si alternano nella condizione del possesso palla. Al 5′ infatti Agostinelli, servito da Grande, spara alto. All’ 8′ pronta risposta della Casertana con una punizione-cross di Pezzella, che taglia tutta l’area e finisce fuori. Al 16′ ancora falchetti: traversone basso di Liotti per Casarotto, anticipato in corner. Al 21′ chance per Doumbia, che tira da fuori area trovando la non difficile parata di De Lucia. Al 30′ azione personale di Casarotto, a lato di pochissimo. Il gol rossoblù è nell’ aria e arriva al 44′ quando, sugli sviluppi di un corner, ci prova prima Bacchetti, poi Bentivegna, poi finalmente Heinz, che insacca lo 0-1. Due minuti dopo, ecco servito il raddoppio: cross di Oukhadda, la palla rimane in area pugliese prima di arrivare a Bentivegna, che, dopo vari tentativi, riesce a ribadirla in rete. All’ intervallo, Coppitelli passa al 4-3-3, con Llano che rimpiazza Heinz. Nei primi minuti della ripresa, la Casertana sembra mantenere saldamente il possesso, seguono alcuni momenti di marca biancorossa. Occasione colossale per i pugliesi al 57′ col grande ex Curcio, che non sfrutta un bel cross di Grande, colpendo debole e centrale di testa: palla facile preda di De Lucia. Al 60′ tiro a giro di Peschetola fuori di poco. Coppitelli , intanto, mette Proia per Bentivegna, passando al 4-4-2. Al 64′ una velenosissima punizione di Pezzella chiama il portiere avversario Viola agli straordinari, con palla alzata sopra la traversa. Al 71′ De Lucia salva su Rosafio. L’Altamura continua a cercare perlomeno l’ 1-2 e lo fa pericolosamente al 75′, quando una punizione di Curcio si stampa sulla traversa. Da questo momento i pugliesi perderanno mordente, continueranno ad attaccare, ma troveranno una difesa rossoblù organizzatissima. Finisce così 0-2, punteggio giustissimo e che ben ricalca il campionato delle due squadre finora. Per la Casertana, è ufficialmente partita la corsa alla vetta, ora non più una chimera. Se dalla sfida col Benevento si uscirà con un risultato positivo, si potrà aspirare chiaramente alla promozione. Se le cose andranno male, no problem: si potrà ambire ancora ad un buon piazzamento in classifica per i playoff, obiettivo all’inizio dell’ anno ragionevole Questa Casertana, però, inizia a far sognare…