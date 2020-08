Gonzalo Higuain è a un passo dall’addio alla Juventus. L’ Attaccante (ex Napoli) non rientra più nei piani bianconeri, ora però bisognerà capire quale sarà il suo futuro. Pensare ad una squadra che possa prendere Higuain è molto complicato, anche perché l’argentino percepisce 7 milioni a stagione. Un’ ipotesi potrebbe essere quella di una risoluzione consensuale. Trovare un accordo ,però, sarà molto complicato, visto che il pilota non vuole rinunciare ad un anno di contratto.