I Carabinieri trovano la refurtiva rubata alla scuola Rodari di Casagiove

CASERTA – I carabinieri della Stazione di Casagiove (CE), nel corso di una perquisizione locale all’interno di un edificio commerciale in stato di abbandono ubicato a Casagiove nelle immediate adiacenze dell’ex Hotel Houston, hanno rinvenuto la refurtiva asportata nel corso del furto recentemente consumato all’interno della scuola dell’infanzia “Rodari” di Casagiove.

I militari dell’Arma, nella circostanza, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di ricettazione in concorso, tre persone straniere, due rumeni ed un cittadino del Marocco, tutti senza fissa dimora.

La refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita all’istituto scolastico.