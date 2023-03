I Francescani fanno tappa a Casagiove.

Di Ilenia Liguori

In questi giorni la Chiesa di San Michele Arcangelo di Casagiove è in fibrillazione per l’imminente arrivo, dalla provincia d Napoli, dei frati francescani appartenenti all’ordine dei frati minori conventuali.

Giorno dell’arrivo: mercoledì 15 Marzo.

Da quel giorno – per i successivi 11 giorni – il piccolo paese casertano sarà protagonista di una missione volta all’accoglienza adeguata dei religiosi ma – soprattutto – nel pieno del periodo quaresimale, l’obiettivo principale sarà quello di abbracciare l’intera comunità dei più fragili di Casagiove.

“Abbraccio” che si estenderà dalle lodi mattutine fin’anche alle visite agli ammalati da parte dei Missionari, senza dimenticare le nuove generazioni di casagiovesi: gli studenti delle scuole elementari e medie, in quei giorni incontreranno i frati, saranno impegnati con loro in un proficuo scambio di idee e curiosità riguardo a ciò che – oggi – significa essere cattolici .

Il Don della Chiesa di San Michele, Stefano Giaquinto, sta predisponendo e preparando l’intera parrocchia, in questi giorni, nel miglior modo possibile, nell’intento di osservare il periodo quaresimale con cognizione di causa e quindi : tendendo la mano a chi ha bisogno, toccando con mano la vita spirituale di chi ha deciso di consacrare la propria vita alla missione umanitaria ma, non di meno, anche alla vita conventuale.

Infine, giorno 21 Marzo, per commemorare il compianto Don Peppe Diana, vittima della camorra, ci sarà per le strade di Casagiove la “Marcia per la legalità” , avvelendosi del’ulteriorepresenza del gruppo dei frati minori e insieme agli studenti del Comprensivo Scolastico Pascoli-Moro, si scenderà in strada per sensibilizzare anche le nuove generazioni all’onestà e ad i principi base che dovrebbero strutturare una società civile.

Subito dopo la marcia per la legalità – alle 10.30 – all’interno della chiesa di San Michele, interverranno il Magistrato Raffaele Magi e il testimone oculare dell’omicidio di Don Peppe Diana, Augusto di Meo, coaudiuvati dal Dirigente Scolastico, Teresa Luongo, i quali esporranno i problemi del territorio in merito ai temi della devianza giovanile, delle possibilità mancate e di quelle future.