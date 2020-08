San Nicola la Strada– Oggi Belvederenews non pubblicherà articoli in segno di rispetto per la morte, avvenuta ieri, del giornalista Nunzio De Pinto. I funerali si terranno mercoledì mattina alle 10.00, presso la chiesa di Santa Maria della Rotonda (San Nicola la Strada). La redazione di Belvederenews, che ha perso un uomo di grande spessore umano e culturale, si unisce al dolore della famiglia

