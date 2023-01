I saldi proseguono, andazzo positivo delle vendite

I famigerati saldi nella Regione Campania continuano e continueranno sino ai primi di Aprile dove con la primavera, si avrà un leggero cambio di stagione dei capi di abbigliamento con la roba invernale che andrà temporaneamente in soffitta o negli scatoloni per poi essere rispolverata a fine anno, o forse qualche negozio lascerà ad ogni modo alcuni capi in esposizione per vendite extra, o fuori mano per non dire fuori stagione.

Per quanto concerne le vendite esse stanno andando bene, nonostante qualche solita fisiologica lamentela dei commercianti un po’ più piccoli che si dicono penalizzati dalle grandi catene e grandi marchi, possiamo tuttavia affermare con certezza che “I primi dati sono abbastanza, incoraggianti anche se alcuni sostengono che i saldi invernali siano diventati troppo prevedibili e poco interessanti per i consumatori, che cercano sempre nuove esperienze di acquisto – così come ha spiegato e dichiarato, il vicepresidente dei direttori dei centri commerciali Gaetano Graziano – rispetto alle previsioni negative, dove si prevedeva un rinunciatario su tre che non si sarebbe recato nei negozi a causa del peggioramento della propria condizione economica, il settore non è andato proprio male.”

Per gli amanti della lettura e per i curiosi che volessero semplicemente informarsi, è uscito a ridosso dell’inizio dei saldi in Campania il libro “I segreti dei centri commerciali” scritto da vari esperti del settore, fra cui proprio il napoletano Gaetano Graziano, vicepresidente dell’ADCC (associazione nazionale dei direttori dei centri commerciali). Il volume è una sorta di manuale per i direttori dei centri della grande distribuzione che è una sorta di comandante della nave e deve conoscere il diritto, l’economia, la meccanica ed il marketing e le logiche delle vendite le cui dinamiche spesso strane e/o poco chiare.

Il negozio PRIMARK di neo apertura all’interno del noto Centro Commerciale Campania di Marcianise, continua a far registrare un boom di presenze vuoi per i saldi vuoi per la novità di questo nuovo negozio e/o catena di abbigliamento del quale offriamo qualche nozione ai nostri lettori, infatti Primark è lo stesso nome usato ancora oggi nei nostri 36 negozi presenti in irlanda. Il brand Primark è stato fondato da Arthur Ryan nel 1969 con il nome di Penneys, un singolo negozio su Mary Street, a Dublino, e con l’obiettivo di offrire abbigliamento accessibile in Irlanda. Primark è una catena internazionale di abbigliamento con più di 65.000 dipendenti in 14 Paesi, che segue sempre gli stessi principi del nostro fondatore: moda accessibile per tutti, ogni giorno. Dai capi must-have di ottima qualità fino ai modelli all’ultimo grido di moda donna, uomo e bambini, oltre agli accessori di abbigliamento, bellezza e per la casa: chiunque può trovare qualcosa da Primark. Motivati dalla creatività e dalla grande passione per il nostro lavoro, la oramai nota catena carca di innovare per creare modelli alla moda orientati al design e must-have per tutti i giorni, il tutto a prezzi straordinari e concorrenziali per i vari nostri clienti.

Al di là dei saldi comunque vi è da precisare che basta girare vari negozi magari anche cinesi per trovare, capi di abbigliamento a prezzi stracciati anche senza saldi per tutto l’anno vuoi per la enorme concorrenza, vuoi per logiche commerciali e scelte personali delle varie aziende che con prezzi estremamente popolari e accessibili a tutti che fanno praticamente, concorrenza anche al classico mercatino rionale ed i classici mercati con le cd ‘pezze americane’, offrendo come precisato prezzi veramente stracciati su pantaloni, camicie scarpe magliette, borse ecc. ecc.