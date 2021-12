I Vigili del Fuoco onorano Santa Barbara. Il programma

In occasione della festività in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili de Fuoco, sabato 4 dicembre c.m. i Vigili del Fuoco di Caserta aprono le porte a tutti i cittadini di Caserta e della Provincia.

La manifestazione avrà luogo presso il Comando Provinciale sito in via Falcone – Caserta.

Programma della manifestazione