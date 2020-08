IANNUCCI, PSI: FARE COMUNITA’ IN OGNI QUARTIERE, MOTORE DELLA COESIONE SOCIALE

“Ogni quartiere è bene comune ed è emblema della cittadinanza e del vivere quotidiano: il lavorare insieme, individuale e collettivo, è il motore della coesione sociale, per fare comunità”: lo dichiara Gianluca Iannucci, consigliere comunale di Caserta e candidato al Consiglio regionale della Campania per il Psi.

“I quartieri delle nostre città – prosegue Iannucci – custodiscono una sfida quotidiana che va accettata con consapevolezza e determinazione. In ogni ambito cittadino si deve partire dal tessuto di relazioni già in essere, che va rafforzato e consolidato. Possono e devono contribuirvi i singoli cittadini di ogni età; i titolari delle attività commerciali di vicinato, luogo quotidiano di incontro, da preservare e far crescere; le realtà associative impegnate nelle più diverse iniziative”.

“L’obiettivo – dice ancora Iannucci – deve essere una rete fondata su esperienze e buone pratiche, capace di alimentare la collaborazione e la coesione sociale. Ogni quartiere diventa realmente bene comune se aiuta a superare le difficoltà quotidiane, se sviluppa la logica della cura verso il territorio abitato da tutti, verso le diverse generazioni che vi vivono, verso la memoria con la quale colloquiare e dalla quale trarre opportunità per il futuro”.

“In ogni quartiere delle nostre città – afferma Iannucci – dobbiamo fare comunità imparando tutti ad esserlo, nello scorrere della quotidianità”.