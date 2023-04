Tutto pronto per i tre giorni organizzati dal Movimento Neoborbonico, Passato e Futuro Onlus, Fondazione Il Giglio con il patrocinio della Real Casa Borbone Due Sicilie. L’evento si aprirà venerdi 21 Aprile e si concluderà domenica 23 aprile.

Identità .Memoria , Orgoglio ,Riscatto ….Gaeta resiste ancora . Di seguito il programma completo

Venerdì’ 21 aprile 2023 -sezione I

Apertura e libri dalle Due Sicilie

– Ore 12.00 Gaeta – Si alza la Bandiera sulla Torre Carlo V (Evento non pubblico). Apertura ufficiale della Gaeta 2023.

– Ore 17.00 Hotel Serapo

Libri dalle Due Sicilie. Presentazione a cura degli autori dei seguenti libri:

– Salvatore Lanza, I Borbone delle Due Sicilie

– Tonino Mosconi, Il paese del sole

– Fondazione Il Giglio, Charles Garnier, Diario dell’assedio di Gaeta

– Antonio Vito Boccia, La difesa del synoro tra Kalabria e Loukania

– Fiore Marro, Uomini del Sud

– Annamaria Pisapia, Mal trattati

– Liliana Isabella Surabhi Stea, Perdonate, signore, questa è la mia patria!

– Nicolina Moretta, La maestra senza penna

– Guido Varsallona, Italiani un popolo sotto scacco

– Antonio Lombardi, Il coraggio delle maestrine

– Davide Inda, Amal

– Antonio Pulcrano, Tipi da viaggio

– Gennaro De Crescenzo, Storie dalle Due Sicilie.

– Giuseppe Gangemi, In punta di baionetta

– Pino Aprile, Il nuovo Terroni. Evento a cura della Bottega delle Due Sicilie.

– Ore 20.30 Cena Conviviale presso l’ Hotel Serapo.

– Ore 21.30 letture da “Storie dalle Due Sicilie” di Gennaro De Crescenzo a cura di Angelantonio Aversana

Sabato 22 aprile -Sezione II

I Luoghi della Memoria

Ore 09.30: Passeggiata nella Gaeta Borbonica. Visita guidata gratuita. Partenza piazzale Hotel Serapo. Ritorno alle 13.00 con possibilità di navetta per l’Hotel Serapo.

– Ore 13.30 Pranzo conviviale presso Hotel Serapo.

Sezione II

Incontri Identitari

“30 anni di battaglie e di vittorie culturali”.

– Ore 15.30 Hotel Serapo, coordina i lavori Gennaro De Crescenzo. Inno delle Due Sicilie e saluti del nobile Giuseppe Ferrajoli, Smoc del Marchese Giuliano Buccino Grimaldi, presidente Ancci; del prof. avv. Franco Ciufo, segretario Ass. Cavalieri Costantiniani Italiani; dr. Oreste Luongo, Parco Riviera di Ulisse.

Attività progetti , comunicazoni a cura di Daniele Iadicicco, Fiore Marro, Luciano Rotolo, Alessandro Malerba, Giuseppe Quartucci, Davide Brandi.

Interventi di Maria Carmela Spadaro, Alessandro Romano, Pino Aprile.

– Ore 20.30 Cena Conviviale presso l’ Hotel Serapo.

– Ore 22.00

Proiezione del Film storico di Pino Marino “1860. Il tramonte del sole”.

Domenica 23 aprile 2023 Sezione III

La memoria, la tradizione , la fede, (nel giorno della festa di S. Giorgio)

– Ore 10.00 Santa Messa – Coro Real Cappella Napolitana.

– Ore 12.00 Batteria la favorita “Gaeta resiste ancora”, Alzabandiera a cura di Imago Historiae. Come tradizione sarà issata la “Bandiera Pellegrina” donata dalla Fondazione Francesco II.

– Deposizione di una corona di fiori per i caduti dell’Assedio.

– Ore 13.30 Pranzo sociale presso l’Hotel Serapo.

Evento a cura del movimento Neoborbonico, Passato e Futuro Onlus, Fondazione Il Giglio con il patrocinio della Real Casa Borbone Due Sicilia, Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Ancci e con la collaborazione di Comitati Due Sicilie, Osservatorio delle Due Sicilie, Associazione I Lazzari, Bottega Due Sicilie, Golfo Eventi, Fondazione Francesco II delle Due Sicilie, Associazione Due Sicilie Gioiosa Ionica, Daunia Due Sicilie, Rete delle Due Sicilie, Terra di Capitanata.

Sponsor Ufficiale: “Scripta Maneant”

L’evento è convenzionato con l’ Hotel Serapo Spiaggia di Serapo, Via Firenze, 11, 04024 Gaeta LT: TEL. 0771 450037. EMAIL: info@hotelserapo.com L’Hotel è dodato di parcheggio.

Sono state stipulate convenzioni anche con altri esercizi di ristorazione e di accoglienza. quando si telefona per la prenotazione è necessario specificare che è per l’evento borbonico.

ATTENZIONE: ULTIME CAMERE DISPONIBILI IN ALBERGO