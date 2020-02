II Edizione del Premio Antonio Rosmini

AVERSA – CONPASUNI e l’Associazione Amici di San Francesco presentano la II Edizione del Concorso Artistico-Letterario “Antonio Rosmini” della Diocesi di Aversa, con il patrocinio dell’Istituto Internazionale di Studi Rosminiani – Stresa.

Il Premio Artistico-Letterario è articolato in tre sezioni: A) poesia in lingua italiana, B) Opere illustrate, C) Racconto breve. Per le poesie e per gli elaborati grafici il tema scelto dagli organizzatori è “L’età della tecnologia e il nuovo umanesimo” mentre per i racconti brevi e la narrativa il tema è libero.

C’è tempo fino al 4 Aprile 2020 per presentare gli elaborati. Il concorso “Antonio Rosmini” è rivolto a studenti, docenti, personale amministrativo, artisti, associazioni culturali, professionisti e semplici appassionati. Dopo la bella esperienza della I Edizione 2018/2019 la Consulta della Pastorale Universitaria della Diocesi di Aversa ha deciso quindi di continuare nel campo delle competizioni artistiche-letterarie e di aprire a nuove collaborazioni.

La stessa scelta di intitolare il Premio ad Antonio Rosmini, celebre filosofo, teologo e presbitero italiano è un chiaro esempio della volontà di richiamare alla memoria storica ed ai principi da esso profusi: gli stessi principi che hanno contribuito alla definizione della cultura nazionale italiana e che – secondo gli organizzatori – devono contribuire alla crescita del mondo studentesco, alla promozione culturale ed alla valorizzazione territoriale.

Partecipare è semplice: il partecipante dovrà inviare il modulo di iscrizione ed elaborato di partecipazione. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili nel Bando del Concorso Artistico-Letterario “Antonio Rosmini”, in allegato anche la relativa modulistica. Si invita inoltre a visitare il sito https://conpasuniaversa.wordpress.com/ii-edizione-premio-rosmini/ o a contattare la segreteria organizzativa del concorso: [email protected]