Dopo i festeggiamenti per la conquista dei playoff, oggi altra giornata importante ma questa volta per la questione stadio.

La Casertana tramite un comunicato uscito pochi minuti fa ha fatto sapere che il 10 maggio ci sarà una nuova conferenza dei servizi, uno step fondamentale per il futuro dello stadio “Pinto.

Questo il comunicato della Casertana:

✅ Conferenza dei Servizi decisoria indetta e convocata per il prossimo 10 maggio alle ore 10 in modalità telematica.