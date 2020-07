Una sconfitta, quella del Bari, che fa molto male se si considera la super squadra che aveva costruito il Bari in estate. In quel di Reggio Emilia, la squadra pugliese non è riuscita nell’obiettivo di conquistare la serie b, a decidere la gara è stato infatti un goal di Kargbo. Per i pugliesi ,quindi, ci sarà un altro anno in serie c, in un girone meridionale che si prospetta di fuoco.