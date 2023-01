Il Buonarroti di Caserta, primo istituto tecnico in provincia, inizia l’anno con l’Open Day per far conoscere tutti i suoi indirizzi ai futuri studenti

Caserta – Manca poco per le iscrizioni alla scuola superiore … prima di farlo ponetevi solo tre domande:

1. Cosa è meglio per mio figlio?

2. Quali saranno gli sbocchi lavorativi ?

3. Quale sarà la preparazione di mio figlio al mondo del lavoro?

Rispetto a questo vediamo cosa vi può offrire il Michelangelo Buonarroti di Caserta: indirizzi di studio di alto rilievo (Biotecnologico, Agrario, Turistico, AFM, CAT), sbocchi lavorativi naturali per ogni percorso di studio, grazie anche alle continue attività di Orientamento in uscita effettuate e alle forti sinergie con il territorio, ed infine, competenza e professionalità dei tanti docenti presenti in Istituto. Si spazia infatti dalle gare di scienze naturali all’intercoltura, ed ancora dalle olimpiadi di matematica alle tante attività trasversali come sostenibilità, cittadinanza attiva e tanto altro. Non a caso è il primo istituto tecnico per la provincia di Caserta secondo l’indagine Eudoscopio (che valuta le scuole superiori secondo i risultati raggiunti dai ragazzi dopo il diploma, sia sotto l’aspetto universitario che lavorativo). Vi abbiamo dato un quadro abbastanza chiaro, ma qualora ci fossero ancora dei dubbi, si potrà vedere tutto questo dal vivo nell’ Open Day che si terrà il 14 Gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Nell’attesa per un tour virtuale prima di quello reale guarda il video :