IL CAMMINO DI SANTIAGO : VINCENZO TRAMONATO COMMENTADORE DE LA ORDEN DE SANTIAGO PER L’ITALIA

Vincenzo Tramontano diventato Commendatore de la Orden del Camino de Santiago per l’Italia del sud ,come tutti gli anni si è recato a Santiago de Compostela per prendere parte al XXVII Capitolo Generale , che consiste nel percorrere centinaia e centinaia di chilometri da percorrere per raggiungere Santiago de Compostela, la città simbolo e meta del pellegrinaggio più famoso del mondo, cristiano e non solo. Il pellegrinaggio consiste nella nomina di 39 cavalieri e dame.

In Italia Tramontano è un grande esempio e riferimento per tutti quelli attratti e appassionati del cammino di Santiago. Il Commendatore ha pubblicato un libro a riguardo dal titolo “Direzione Santiago” esprimendo quelle che sono state le sue poesie e i vademecum : <<In questo libro racconto il mio cammino, le emozioni che si percepiscono durante il cammino e gli spunti per chi si approccia al Cammino di Santiago.

L’auspicio è quello di trasmettere queste sensazioni e la voglia di questa esperienza dopo la lettura.

Durante il Cammino ho apprezzato tutte quelle occasioni che con naturalezza ho incontrato, “…. e ora che sono qui, su questa agognata piazza, davanti alla Cattedrale di Santiago, alla felicità che trasmette, al cuore che batte forte, agli occhi che piangono, proprio non ce la faccio ad abbandonarmi totalmente alle emozioni”.

Il Cammino è come il mondo che vorremmo, quasi perfetto, da quel giorno la mia mente non lascia più spazio al disorientamento, da quel giorno sono un pellegrino in borghese>>- ha sostenuto Tramontano .

I suoi contatti col tempo sono aumentati soprattutto perché basti pensare all’organizzazione straordinaria istituita precisamente a Maddaloni (suo paese d’origine) che promuove ben nove pellegrini per la nomina di Cavaliere. Le fasi del XXVII Capitolo Generale si sono susseguite con le cerimonie religiose

di sabato 22 nella Chiesa di San Francesco e si sono concluse domenica 23 nella

cittadina di Melide , successivamente la cerimonia di investitura dei novizi si è svolta nell’hotel de Los Reyes , mentre la consegna delle pergamene è avvenuta durante la cena di gala nel Comed Real Del Parador . Tramontano ha poi stilato la lista degli italiani che sono cavalieri oggi : 326 Stefano

Bianco, 357 Alessandro Massiero, 1036 Valentino Pisegna, 1181 Bruno

Rondinella, 1249 Vincenzo Tramontano, 1355 Vincenzo Carino, 1356 Giuseppe

Farina, 1357 Antonio Ianniello, 1358 Giorgio Luziatelli, 1359 Giuseppe Mastro

Battista, 1360 Angelo Tramontano, 1271 Cristian Perez, 1412 Rocco De Concilis,

1425 Salvatore Romeo, 1429 Vincenzo Fabaro e 1500 Florana Menendez.

L’obiettivo è trattare la sua comunicazione nel lavoro primario ma soprattutto far conoscere a più gente il cammino incrementando il numero dei rappresentanti , “Comunicare allarga gli orizzonti” sostiene Tramontano , di seguito la sua ultima poesia:

“Santiago unisce,

alla gente vogliosa

i cuori rapisce,

invita a condividere

e nella vita tortuosa

perfino a vivere

a lasciare i pensieri

insieme gioire

su strade e sentieri,

ti allunga la mano

passo dopo passo

ti porta lontano,

della pelle i colori,

dei visi i profili

raccoglie i valori.

Il cammino è un tesoro

uomini e donne

contano in coro,

nella fede e in cammino

il pellegrino è fratello

da portare vicino.”