Il camper degli screening gratuiti dell’ASL arriva a Maddaloni

Maddaloni. Si terrà a Maddaloni la Giornata di promozione degli screening oncologici organizzata dall’ Asl Ce. La collaborazione tra L’ Asl Ce e il Comune di Maddaloni ha fatto in modo che Lunedì 3 Agosto ci sarà , a Maddaloni, una postazione mobile per promuovere screening sanitari gratuiti. L’appuntamento è dalle ore 09.00 di Lunedì 3 Agosto presso l’area mercatale di via Matilde Serao difronte la sede del Centro per l’impiego. Il Comune di Maddaloni pertanto collabora con L’ Asl e mette a disposizione l’area. Inoltre a coadiuvare il personale Asl ci saranno i volontari della Protezione Civile di Maddaloni. A presentare l’iniziativa è il vice sindaco Luigi Bove che afferma “ con questa amministrazione comunale è prassi consolidata collaborare con L’ Asl per le giornate di promozione degli screening sanitari gratuiti. Ecco le prestazioni gratuite che sarà possibile effettuare :- esame pap Test; – visita dermatologica per la diagnosi precoce del melanoma ed esame videodermatoscopico; – visita senologica;- distribuzione ed eventuale ritiro Kit per l’esame del sangue occulto nelle feci ( Ca del colon retto); esame spirometrico; misurazione valori pressori; – controllo glicemico. Ad ogni utente sarà praticato il test rapido per la ricerca degli anticorpi IgM e IgC Covid 19.