Il cimitero degli orrori: ritrovati i resti di 55 cani

SCOSSICCI (MACERATA)- Prosegue la grossa indagine sul cimitero degli orrori: sono stati ritrovati i resti di 55 cani. Si indaga su un’agenda piena di nomi, contatti telefonici e cifre di somme di denaro. Il quaderno è stato sequestrato a casa del cacciatore 53enne di Loreto, già indagato. Si aspettano, nelle prossime ore, le prime convocazioni in caserma degli ipotetici clienti annotati dall’uomo. Uno smaltitore seriale di cani indesiderati, diventati un peso, queste sono le ipotesi accreditate. Quest’elenco verrà analizzato incrociando i dati dell’anagrafe canina e da qui potrebbero venir fuori incongruenze tra animali registrati come vivi e la loro effettiva scomparsa. Infatti, l’assenza di certificazioni ufficiali di morte, potrebbe portare a supporre un collegamento tra i nominativi annotati e una possibile cessione degli animali al 53enne per potersene sbarazzare. I Carabinieri Forestali hanno sequestrato anche gabbie con richiami vivi, il cui possesso è illegale, oltre ad attrezzature e documentazione. Si pensa che possa aver agito su commissione di proprietari che volevano liberarsi dei loro animali. Gli inquirenti si stanno muovendo, sempre di più, nella direzione dei cani da caccia, perchè utilizzati per l’attività venatoria e diventati ormai inutili per età o deboli condizioni fisiche, sarebbero stati dati via per farli sparire. Il numero elevato di carcasse ritrovate, circa 55 cani, oltre a un gatto, tutte in sacchi della spazzatura, fa pensare a un’attività che si è ripetuta nel corso del tempo. L’Istituto zooprofilattico di Tolentino sta effettuando le autopsie sui resti dei cadaveri rinvenuti. Gli esami saranno utili per identificare età, cause della morte e razze degli animali. Ulteriore elemento importante è che a tutti i cani è stato rimosso il microchip. Parliamo di una delle tante crudeltà che, ogni giorno, avvengono ai danni degli animali, esseri inermi, deboli, che non possono difendersi dagli abomini umani. Ma ci auguriamo che, per ogni atrocità simile, giustizia sia fatta. A tal proposito, vorrei citare una frase di Émile Zola: “Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà”. Vorrei che, ogni giorno, usassimo questa citazione per smuovere le coscienze di tutti per ricordare che gli animali hanno bisogno del nostro amore e della nostra protezione.