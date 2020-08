Il City è pronto a offrire 70 milioni di euro al Napoli per Koulibaly

Il Manchester City ,secondo le ultime notizie, sarebbe pronto ad offrire ben 70 milioni di euro al Napoli per Koulibaly. Il difensore ormai sembra destinato alla cessione, anche per aiutare al Napoli ad investire sulla nuova rosa. Oltre a lui potrebbe partire anche Allan,direzione Everton. Rischia anche Demme, che potrebbe lasciare Napoli, dopo appena pochi mesi. Intanto ,però, nel caso degli ultimi due, le cessioni non sarebbero così clamorose, visto che sopratutto Allan nell’ultima stagione ha trovato pochissimo spazio. Quella di Koulibaly,invece, potrebbe pesare parecchio. Il senegalese era diventato ormai un simbolo del Napoli!

Il Napoli ovviamente sta cercando già le alternative. Il primo nome e quello di un ex serie A Sokratis Papastathopoulos. Il giocatore greco al momento è all’Arsenal, ma sembra che la trattativa potrebbe andare a buon fine. Altro nome caldo invece arriva proprio dalla nostra serie A, German Pezzella, il giocatore della Fiorentina piace molto a Giuntoli. Vedremo come si metteranno le cose, ora che il mercato è entrato nel vivo