Il commento dei consiglieri di opposizione di Capua

“Stamattina, con grande meraviglia, riscontriamo che a tre giorni dal Santo Natale, l’amministrazione Branco si ricorda della festa per eccellenza e provvede a dar corso al montaggio delle luminarie natalizie lungo il corso Appio.

Forse è il caso di commentare: “meglio tardi che mai”, perché tutti i comuni della provincia di Caserta hanno già provveduto da tempo ad addobbare le strade dello shopping, per creare certamente un clima di festa, ma anche e soprattutto per attrarre persone ed incentivare i consumi.

Basta vedere il comune di Santa Maria Capua Vetere, il più vicino a noi, e constatare come un adeguato allestimento natalizio, realizzato in maniera elegante, incentiva sicuramente lo shopping.

Ma l’amministrazione Branco si ricorda del Natale soltanto due giorni prima della vigilia, e nell’intervenire con il montaggio degli addobbi, crea addirittura un danno ai commercianti del centro che stamattina si sono ritrovati con il corso Appio chiuso perché l’amministrazione, improvvisata e superficiale come sempre, si ricorda di montare le luminarie e gli addobbi in gran ritardo e per giunta nei giorni di punta per lo shopping.

È l’ennesima dimostrazione della superficialità e della mancanza totale di ogni più elementare programmazione da parte di un’amministrazione comunale pasticciona, inefficiente e incapace di governare questa città. Quest’anno, più di altri anni, il Natale oltre all’aspetto religioso, rappresenta un evento straordinario, anche e sopratutto dal punto di vista economico, in cui i commercianti realizzano i due terzi degli incassi dell’intero anno solare.

Vanno certamente ringraziati invece quei commercianti che in questi giorni hanno addobbato le proprie vetrine per contribuire a creare un clima di festa sia nel corso Appio che in altre vie cittadine.

È sempre più triste vedere la città in evidente stato di abbandono, dal punto di vista igienico, nella manutenzione delle strade, nel sempre più scarso decoro in cui versano i cimiteri. E che dire degli aiuti sociali inesistenti o tardivi, come il bonus alimentare?L’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e delle famiglie in condizioni di disagio economico è stato pubblicato il 18 dicembre e le domande possono essere consegnate fino al 24 dicembre! Significa che a Natale chi è in queste condizioni di difficoltà non potrà fare la spesa …

C’è una frattura netta tra l’amministrazione comunale e il corpo vivo della città, non c’è attenzione per la vita quotidiana dei cittadini, ancor meno attenzione per i più fragili.

Ancora una volta siamo costretti a sottolineare ciò che abbiamo sempre sostenuto in Consiglio Comunale: se gli amministratori avessero rinunciato agli stipendi, a cui sembrano aggrappati in maniera morbosa, avremmo almeno potuto avere adeguati addobbi natalizi, regalando alla città e sopratutto ai bambini un clima festoso.

Ma nonostante lo zero assoluto della (inesistente) attività amministrativa, neppure questo è avvenuto e oltre al danno del ritardo, ecco la beffa alla già sofferente economia cittadina, con la chiusura del centro a due giorni dal Natale …

Appare chiaro che questa amministrazione vive alla giornata, attaccata a poltrone e indennità, ed incapace della seppur minima programmazione del quotidiano, nonostante incassi cospicue indennità da oltre 18 mesi.

Il copione di questo cinepanettone natalizio è ancora e sempre lo stesso: SUPERFICIALITÀ, APPROSSIMAZIONE E INCAPACITÀ DI PROGRAMMARE.”

I Consiglieri Comunali di Opposizione

Angelo Di Rienzo

Melina Ragozzino

Annarita Vegliante