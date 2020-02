Il comune consegna materiale di corredo e ludico e prodotti igienico-sanitari alle scuole cittadine di Alife

ALIFE (CE) – Consegnati all’Istituto Comprensivo Statale “Niccolò Alunno” i prodotti per la pulizia e la igienizzazione dei locali e degli ambienti scolastici che quotidianamente sono frequentati dagli alunni alifani, per i quali arriva anche materiale di corredo ed alcuni giochini per i bambini delle materne. Sulla scorta di quanto avvenuto anche lo scorso anno scolastico, l’Amministrazione Comunale retta dal Sindaco Maria Luisa Di Tommaso, su iniziativa dell’assessore alla Pubblica Istruzione Caterina Ginocchio, ha stanziato un budget utilizzato per l’acquisto di carta igienica, rotoloni di carta, detersivi, detergenti, igienizzanti, sanificanti e quant’altro necessario a mantenere pulite e curate le aule, i corridoi, i laboratori, gli ambienti frequentati e le suppellettili utilizzate tutti i giorni dagli alunni, dai docenti e dagli operatori scolastici in servizio nei vari plessi ubicati sul territorio di Alife.



Tale materiale igienico-sanitario e ludico sarà sufficiente a garantire il regolare funzionamento delle scuole fino al termine dell’anno scolastico ed anche oltre così da assicurare i beni di consumo in favore di piccoli e grandi che frequentano le scuole alifane di ogni ordine e grado fino al dicembre dell’anno appena iniziato.



“Per il secondo anno consecutivo, abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze del mondo della scuola, dei suoi frequentatori e dei suoi operatori in termini di pulizia e decoro che devono essere garantiti sempre nella massima misura, oltre a giocattoli e strumenti per favorire l’apprendimento.



Anche per l’attuale anno scolastico, abbiamo utilizzato lo stesso importo stanziato negli anni scorsi ma consegnando alle nostre scuole il triplo del materiale rispetto al passato, di quando cioè non stavamo noi alla guida del Comune, a dimostrazione della nostra capacità di gestione parsimoniosa ed oculata delle finanze locali, garantendo una fornitura fondamentale per tante scolaresche alifane”, dichiarano il sindaco Di Tommaso e l’assessore al ramo Ginocchio.