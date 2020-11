Il Comune di Sessa A. a un passo dallo scioglimento

Silvio Sasso ex Sindaco di Sessa Aurunca, è stato sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri comunali (nove su sedici) durante la seduta del Consiglio tenutasi il 29 ottobre scorso; il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto ha preso quindi atto della mancanza di una maggioranza in Consiglio comunale, disponendo la sospensione dell’Assise civica e nominando contestualmente il vice-prefetto Andrea Cantadori (in servizio al Ministero dell’Interno) quale commissario al Comune di Sessa Aurunca.

Cantadori amministrerà l’Ente fino alle elezioni che dovrebbero tenersi il prossimo anno. Sasso era stato eletto nel giugno 2016, e il suo mandato sarebbe scaduto nel 2021.