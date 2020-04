Il consigliere comunale di Casal di Principe Petrillo dona 500 mascherine e 50 tute all’Azienda ospedaliera di Caserta

CASAL DI PRINCIPE – Luigi Petrillo, consigliere comunale a Casal di Principe ed ex infermiere, domenica mattina ha donato, assieme ad un rappresentante dell’associazione “Fantaconte”, 500 mascherine Fpp2 e 50 tute all’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Luigi Petrillo ha affermato: «Ho pensato fosse giusto testimoniare in questo modo la nostra vicinanza al personale dell’Azienda ospedaliera di Caserta, in particolare agli infermieri, in quanto da ex loro collega so bene quali sono le difficoltà ed il livello di stress con cui bisogna confrontarsi in momenti come questo che stiamo vivendo.

Ringrazio il commissario dell’azienda avvocato Carmine Mariano per l’accoglienza ed il consigliere regionale Luigi Bosco per aver seguito l’iniziativa e favorito l’incontro».