Campania Felix. Ad Arpaise l’esercitazione

AL VIA L’ESERCITAZIONE “CAMPANIA FELIX”

ARPAISE CON L’ESERCITO IN PRIMA LINEA NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

L’Amministrazione comunale di Arpaise informa e invita all’esercitazione “CAMPANIA FELIX”, Piazza M.R. Donisi dal 18 al 25 maggio 2026. In collaborazione con la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni, partecipano Docenti e Alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”. Durante la stessa settimana si svolgeranno attività con i volontari della Protezione Civile di Benevento, il gruppo intercomunale Apollosa-Arpaise-Ceppaloni-San Leucio e la Croce Rossa Comitato di Benevento per testare il piano di emergenza intercomunale. La Scuola di Commissariato guidata dal Brig. Gen. Sandro CORRADI, con il Battaglione Mezzi Mobili Campali, schiererà personale e mezzi per supporto logistico e operativo. Obiettivo: approntamento, distribuzione e gestione dei servizi essenziali in scenari complessi.