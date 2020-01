Il consigliere comunale Mario Melone si dimette e dichiara finita l’ era Corsale

Casagiove. Come un fulmine a ciel sereno arrivano le dimissioni da consigliere comunale di Mario Melone. Di seguito le sue dichiarazioni : ” Ho appena informato il mio referente Politico Giovanni Zannini – ha dichiarato Melone- della mia scelta irrevocabile di dimettermi da consigliere comunale. Finisce qui il mio contributo al Sindaco Corsale. Nonostante i miei sforzi non si è avuto la svolta auspicata. La città- conclude l’ ex consigliere comunale-ha bisogno di un progetto politico vero e realmente capace di corrispondere al fabbisogno dei cittadini.