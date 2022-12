Il Convitto Nazionale “G. Bruno” celebra la Festa dell’Albero

Maddaloni – Si è appena conclusa la manifestazione che il prestigioso ente scolastico calatino ha organizzato mettendo al centro l’albero come simbolo di tutela dell’ambiente e di tutti quei temi legati alla sostenibilità ambientale.

Protagonisti di questa grande festa il Colonnello dei Carabinieri Marilena Scudieri che, con un garbo che ha sicuramente fatto la differenza, ha coinvolto tutti i ragazzi in un colloquio interattivo, rispondendo a domande molto pertinenti degli alunni delle elementari che hanno mostrato grande interesse, sicuramente preparati in modo encomiabile dalle rispettive maestre e il DS Rocco Gervasio che dimostra ancora una volta quanta attenzione pone nell’educazione, anche non formale, dei suoi alunni.

Il momento più emozionante è stato senza dubbio quello in cui è stato piantato un albero la cui crescita sarà seguita dai ragazzi fino all’anno prossimo quando ci sarà un nuovo appuntamento per verificare quanto siano stati recepiti i suggerimenti dati oggi.

“Quello che si è respirato oggi – dichiarano alcune mamme presenti – è stato un clima di grande festa, un’emozione vedere i nostri bambini così partecipi ed interessati”.

L’intrattenimento è stato curato dalla ormai famosa Banda del Convitto diretta dai Maestri Pascarella e Papa.