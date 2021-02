Il “Decamerone maddalonese” è finalmente in libreria!

Caserta. Da oggi è possibile finalmente leggere il “Decamerone maddalonese” della prof.ssa Dora Barletta. Al momento è possibile acquistarlo alla libreria Guida di Caserta e alla cartolibreria “La Fiorente” di Maddaloni, città di origine della scrittrice. I dettagli del libro, per soddisfare qualche prima curiosità, li trovate nell’intervista esclusiva avuta in anteprima un mese fa. Ma per entrare in questo affascinante ed antico mondo bisogna sfogliare le pagine di questa affasciante raccolta di racconti. Buona lettura!