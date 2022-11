Il don Gnocchi premiato al concorso letterario dell’esercito

Maddaloni- Venerdì 25 novembre gli alunni della 5A dell’Economico sociale del liceo Don Gnocchi, accompagnati dalle docenti: prof.ssa Marsilio e prof.ssa Zambella, hanno partecipato alla manifestazione per la “Celebrazione del 206° anniversario della costituzione del Corpo di Commissariato dell’Esercito” che si è tenuta presso la caserma Magrone. Erano presenti diverse scuole di ogni ordine e grado del casertano e beneventano. L’evento ha comportato due momenti: in primis la parata delle varie brigate e la sfilata con le divise del corpo di Commissariato risalenti alle varie epoche a partire da quella dell’esercito regio sabaudo. La cerimonia è proseguita con la premiazione e del personale del Corpo che si è distinto per meriti particolari e degli alunni, compresi i nostri ragazzi, che hanno partecipato al concorso premio-letterario su Giacomo Sani. Tale premiazione ha comportato il conferimento di una targa commemorativa da parte delle massime autorità militari che hanno presenziato all’evento.