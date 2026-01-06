Il dono di un nuovo inizio-Concerto dell’Epifania

La musica come ponte verso il futuro, come “dono di un nuovo inizio”. Nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Orsola, di Vairano Patenora, si è rinnovato ieri sera l’atteso appuntamento con il Concerto dell’Epifania, giunto alla sua terza edizione. Un evento che ha saputo scaldare il cuore della comunità, organizzato dalla Parrocchia “San Bartolomeo Apostolo”.

A rendere la serata indimenticabile è stata la straordinaria sinergia tra le voci del coro parrocchiale e due figure di spicco del panorama musicale campano. La direzione è stata affidata al mezzosoprano Anna Geremia, che con la sua sensibilità e tecnica raffinata ha guidato il gruppo corale verso un’esecuzione magistrale, curando ogni sfumatura espressiva.

Ad accompagnare le voci, il tocco sapiente del Maestro Domenico Rocco, pianista e stimato Direttore d’Orchestra del Teatro Ricciardi di Capua. La sua presenza ha elevato lo spessore artistico dell’evento, regalando al pubblico un’interpretazione pianistica di rara eleganza e vigore.

Il tema scelto per quest’anno, “Il dono di un nuovo inizio”, ha attraversato tutto il programma musicale, alternando canti della tradizione natalizia a brani di profonda riflessione spirituale. La chiesa è diventata per una sera un tempio della cultura e dell’unione comunitaria.

“La musica è il linguaggio che arriva dove le parole si fermano,” ha commentato un fedele al termine dell’esibizione. “Vedere talenti di questo calibro mettersi a disposizione della nostra parrocchia è un regalo immenso.”

Il successo di questa terza edizione conferma come il Concerto dell’Epifania sia ormai diventato un punto di riferimento culturale per Vairano Patenora. Il connubio tra la passione del coro “San Bartolomeo Apostolo” e il prestigio di professionisti come Geremia e Rocco ha dimostrato ancora una volta che la bellezza, quando condivisa, è davvero il modo migliore per iniziare un nuovo anno.