Il dott. Antropoli e la sua storia di malagiustizia

Continuano anche a febbraio gli eventi al Circolo dei lettori, targati Capua il Luogo della Lingua festival, sotto l’egida del Patto per la lettura del Comune di Capua – Città che Legge.

Sabato 7 febbraio alle ore 18,30 Carmine Antropoli Sara ospite in libreria per presentare il libro “Dal Volturno al Tevere al Nilo. Storia umana e di malagiustizia” (Mea edizioni).

Intervengono la giornalista Rosaria Capacchione e la scrittrice Marilena Lucente

Carmine Antropoli, medico, è specialista in Chirurgia Generale d’Urgenza e pronto soccorso e Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico. Direttore della UOC Chirurgia Generale ad alta specializzazione gastroenterologica e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e della Salute Della Donna dell’AORN Cardarelli di Napoli. Già Consigliere Provinciale di Caserta dal 2000 al 2009, è stato Sindaco della Città di Capua dal 2006 al 2016.

In questo diario Carmine Antropoli racconta, con dolore e dignità, i mesi trascorsi in carcere a causa di una vicenda giudiziaria che ha stravolto la sua vita. Tra solitudine, lontananza dalla famiglia e quotidianità in cella, la scrittura diventa terapia e atto di resistenza. Ne nasce una testimonianza intensa e senza filtri, una voce che chiede ascolto e denuncia un’ingiustizia subita, con l’obiettivo di scuotere le coscienze e invitare a riflettere su un sistema che può colpire anche gli innocenti.