Il Galilei fa BOOM

Arienzo- Boom d’iscrizioni all’ Istituto Comprensivo “G. Galiei” di Arienzo che ormai si consolida come fiore all’occhiello della Valle di Suessola. Il Galiei cresce nei numeri al punto da dover attivare nuovi classi prime di primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2023/2024. Abbiamo chiesto alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosa Prisco, quale fosse il segreto di tutto questo successo, la sua risposta è stata: “Sicuramente, il grande lavoro di squadra, la progettazione comune unita al monitoraggio periodico delle attività e all’autoanalisi d’istituto con conseguenti azioni di miglioramento. Un’offerta formativa ricca, con lo sguardo rivolto al futuro con la Progettazione Europea e l’investimento dei fondi PNRR.

La priorità all’inclusione, la valorizzazione delle eccellenze, l’accoglienza e il forte accento alla dimensione umana e relazionale.

La nostra chiave di volta è la sinergia con le famiglie per costruire ogni giorno la comunità educante, famiglie che oggi ci hanno rinnovato il loro attestato di stima e alle quali va il nostro ringraziamento e tutto il nostro impegno nel fare sempre meglio.”