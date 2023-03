Il giovanissimo Fabio, orgoglio maddalonese, gareggerà per le finali nazionali di corsa campestre

Maddaloni- Fabio Pollastro, 16 anni, alunno del liceo statale “Don Gnocchi” di Maddaloni, ha dimostrato di avere un grande talento nella corsa campestre, qualificandosi per le finali nazionali studentesche che si terranno a Caorle, in provincia di Venezia il 29/30 e 31 marzo.

La corsa campestre è una disciplina che richiede molta resistenza, forza e determinazione. Gli atleti devono affrontare un percorso che attraversa vari terreni accidentati, come colline, boschi e campi, il che rende la competizione ancora più impegnativa. Fabio ha dimostrato di avere tutte queste qualità, manifestando grande abilità nel superare i suoi avversari.

Il successo di Fabio non è solo un trionfo personale, ma anche un esempio per i suoi compagni di scuola e per la comunità di Maddaloni. La sua determinazione e il suo impegno mostrano che quando si lavora sodo e si ha la giusta motivazione, si possono raggiungere grandi obiettivi.

Il liceo Don Gnocchi di Maddaloni è molto orgoglioso di Fabio. L’istituzione ha sempre sostenuto e incoraggiato l’attività fisica come parte integrante dell’educazione degli studenti e come mezzo privilegiato per l’inclusione scolastica, e il successo di Fabio dimostra che questa filosofia sta portando grandi risultati. La scuola è pronta a sostenere Fabio nelle finali nazionali studentesche e ad applaudire ogni suo successo futuro. Un team di docenti sta seguendo Fabio per permettergli di raggiungere il risultato migliore possibile. Sono loro che la mamma commossa ci tiene a ringraziare. ” La scuola ha sempre aiutato e sostenuto mio figlio. Fin dalla primaria e per questo voglio ringraziare le docenti del Villaggio e del De Nicola che hanno saputo consigliarci e guidarci. E ora il don Gnocchi con la preside Lettieri e i docenti tutti che lo stanno accompagnando in questa avventura. Dico a loro grazie per l’impegno che mettono per i nostri figli. ”

E noi facciamo il nostro in bocca al lupo a Fabio per le prossime gare.