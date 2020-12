IL GOVERNO PENSA ALLA ZONA ROSSA NEI GIORNI PIÙ A RISCHIO

Le tante persone che hanno affollato le strade di ogni città non sono passate inosservate. L’Ansa riporta che il governo sta valutando un irrigidimento delle misure nei giorni festivi e prefestivi, rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio. Permettendo ai piccoli Comuni in allentamento, inoltre si valuta una deroga che dia a chi abita in paesi sotto i 5000 abitanti la possibilità di spostarsi entro i 30 chilometri . Questo è quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione dei capi di delegazione. L’ipotesi è di prendere misure uguali per tutta l’Italia con un irrigidimento delle misure per evitare la terza ondata.