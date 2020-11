Il Gruppi FB in tutto… liber presenta ” L’Alchimista”

Interessante iniziativa intrapresa dal gruppo facebook “#in tutto liber” per domenica 29 novembre alle 19.00, in cui si discuterà, ci si confronterà e si rifletterà insieme sul libro “L’alchimista”. All’evento sarà presente un’interprete Lis, Concetta di Lillo. Il gruppo Facebook in tutto… Liber è stato creato durante il primo Lockdown da Assunta Aulicino appassionata di libri e di lettura che, con impegno e dedizione ed uno staff tutto al femminile composto da 12 admin (Raffaella Alois, Donatella Pasquariello, Emmanuela Zinzaro, Rosita Fonciello, Maria Fusco, Caterina Fusco, Melania Roviello, Francesca Fusaro, Luigi Pace)che variano per generi ed età, invita ogni giorno ad esplorare nuovi e vecchi libri, scrittori del passato e del presente, luoghi ed emozioni in cui ogni libro È in grado di trasportare.

“La nostra mission è quella di divulgare Condividere e scambiare pareri sui libri ed autori di ogni genere letterario nel massimo rispetto”. La live è un modo per comunicare durante questa pandemia e abbiamo pensato di estendere l’evento a chiunque voglia in un modo o nell’altro parlare di lettura. La nostra live interagisce con i membri del gruppo che possono partecipare o direttamente entrando nella stanza virtuale o commentando nel corso della diretta. Proprio per questo abbiamo chiesto l’aiuto di Concetta di Lillo interprete Lis che ci consente di far arrivare il nostro messaggio veramente a tutti. È un evento privato, ma chiunque voglia partecipare potrà semplicemente entrare nel gruppo Facebook #intuttoliber e seguire la diretta streaming”.