Progetto WWF “Natura Regia”: a Caserta le Giornate della Biodiversità e degli Impollinatori

CASERTA – La biodiversità è una vera e propria assicurazione sulla vita per l’umanità: garantisce cibo, acqua, aria pulita e stabilità climatica. La salute dell’ambiente e quella dell’uomo sono strettamente interdipendenti (secondo l’approccio One Health) e la salvaguardia della vita, in ogni sua forma, deve essere un impegno corale per istituzioni e cittadini.

Da questa consapevolezza, in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità e della Giornata Mondiale delle Api e degli Impollinatori, il WWF Caserta allestirà, nella mattina di domenica 24 maggio, un “Panda Point” nel Parco della Reggia di Caserta (ingresso da Via Giannone).

Lo spazio sarà dedicato all’accoglienza dei visitatori e all’illustrazione di “Natura Regia”, un percorso di monitoraggio della biodiversità dal Parco Reale e ai Monti Tifatini. Il progetto è sviluppato dal WWF Caserta in sinergia con la Direzione della Reggia di Caserta che ha mostrato da subito grande sensibilità e supporto operativo . L’iniziativa è stata selezionata nell’ambito del Bando di Valorizzazione UNESCO.

Durante l’appuntamento verrà mostrato il contributo che i singoli cittadini possono offrire al programma di citizen science per la mappatura della biodiversità locale, attraverso l’uso di semplici strumenti digitali, nello specifico l’applicazione per smartphone iNaturalist.

“La Natura va amata, conosciuta e protetta”: è il messaggio lasciato dal compianto Presidente Fulco Pratesi. Un’eredità che, in occasione dei 60 anni dell’associazione, vede il WWF ancora più impegnato nella tutela degli ecosistemi e nella valorizzazione del ruolo fondamentale svolto dagli impollinatori. Le due ricorrenze globali rappresentano un momento cruciale per richiamare l’attenzione sulla ricchezza biologica e sul contributo essenziale di api, farfalle e bombi per la sicurezza alimentare e la resilienza climatica.