IL LICEO DON GNOCCHI SCUOLA FINALISTA NEL CONCORSO RILEGGIAMO L’ARTICOLO 34 DELLA COSTITUZIONE.

Il comunicato

Pubblicità elettorale

Maddaloni (CE). Gli studenti del Liceo don Gnocchi di Maddaloni hanno ricevuto un significativo riconoscimento per il loro impegno nell’illustrare il fondamento istituzionale del diritto all’istruzione. Nel mese di ottobre l’istituto guidato dalla Dirigente Scolastica Annamaria Lettieri parteciperà a Roma come scuola finalista alla giornata di premiazione del concorso “Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione” bandito dall’Associazione Articolo 21 (che raccoglie i giornalisti RAI), patrocinato anche dal Ministero dell’Istruzione, dall’Ordine dei Giornalisti, dal RAI Radiotelevisione, dall’Associazione Italiani Costituzionalisti e dall’Istituto Filosofico.

Le scuole finaliste del concorso sono state 20 in tutta Italia. Il Liceo don Gnocchi è stato scelto come unica scuola della provincia di Caserta per il suo elaborato: un testo argomentativo prodotto da alunni della classe IV B Economico Sociale, coordinati dalle professoresse Maria Antonietta Zambella e Flavia Castaldo.

L’opera dei ragazzi focalizzava l’attenzione sulla reinterpretazione del diritto allo studio sancito dalla carta costituzionale nei tempi della pandemia e della didattica a distanza. “Questo lavoro– sottolinea la dirigente scolastica Annamaria Lettieri – è la dimostrazione che la scuola nei mesi difficili della pandemia non si è fermata. La comunità scolastica ha preso atto delle difficoltà del momento e ha cercato di stimolare i giovani ad una maturazione civica da un lato e alla capacità di cogliere le opportunità offerte dagli strumenti, inediti, della didattica a distanza”.

L’impegno in vista del Concorso ha previsto incontri di pomeriggio, attività di brain storming e ricerche per gruppi. Il tema del diritto all’istruzione è stato approfondito da diverse prospettive, considerando le statistiche sull’abbandono scolastico, analizzando le difficoltà causate dalla didattica a distanza o valorizzando gli spunti creativi che hanno consentito di trasformare i momenti più difficili della pandemia in occasioni per un nuovo slancio vitale.

A proposito di occasioni offerte dalla didattica a distanza: gli alunni del don Gnocchi hanno avuto il piacere di interagire con una personalità autorevole come Gustavo Zagrebelski, già presidente della corte costituzionale. Un dialogo “virtuale” e nello stesso tempo virtuoso che ha prodotto ottimi frutti.