Il liceo Manzoni protagonista nel #NonCiFermaNessuno web talk di Luca Abete

CASERTA – Quasi due ore in diretta su Facebook e YouTube. Trenta istituti scolastici superiori italiani collegati, oltre novemila persone raggiunte, seimilacinquecento tra reazioni e commenti solo su facebook. Sono questi gli strepitosi numeri del primo #NonCiFermaNessuno Web Talk che ha visto protagonista assoluto per il Sud Italia il liceo Manzoni di Caserta diretto dalla Dirigente Adele Vairo.

Sono stati proprio gli alunni del pluripremiato liceo casertano ad essere scelti per parlare in rappresentanza di tutti i licei del Sud Italia. Donato Torrentino della Va scientifico Cambridge del liceo Manzoni ha partecipato al talk dello storico inviato di Striscia la Notizia e si è confrontato con uno studente del Nord Italia. Dubbi, perplessità e paure, anche in vista dell’esame di Stato. Un venerdì 17 che si è trasformato in un inno all’ottimismo.

Ottimismo ma anche condivisione di progetti, di ansie, di esperienze e di storie personali. Tanti i dubbi, tante le preoccupazioni espresse dai due alunni, per un 2020 che è già sui libri di storia, nonostante sia appena aprile. Un anno particolare soprattutto per i giovani delle scuole superiori che hanno dovuto rinunciare magari all’ultimo viaggio d’istruzione all’estero con gli amici o che comunque dovranno confrontarsi con una Maturità diversa dal solito, probabilmente online e solo orale.

«Ho la fortuna di avere uno scambio costante con il mondo giovanile e in questi giorni ho percepito il disagio e la paura dei ragazzi che si apprestano a sostenere l’esame di maturità. – così Luca Abete al termine della diretta – Ho pensato quindi di metter su questo esperimento che ha incontrato da subito l’entusiasmo dei ragazzi e l’apprezzamento del mondo scolastico. Oggi posso dire che questo talk show in streaming interattivo è stato un successo e dimostra che le difficoltà rappresentano anche un’occasione per mettere in campo qualcosa di bello, utile e innovativo».

All’evento streaming era presente anche il mondo universitario, con l’intervento della Prof.ssa Augusta Consorti, Pro Rettrice dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara. Enorme soddisfazione, infine, è stata espressa anche dalla preside del liceo Manzoni Adele Vairo: «Ho sentito alcuni studenti e sono stati entusiasti dell’evento – ha commentato -.

Non è la prima volta che il nostro liceo ascolta Luca Abete, ma ogni volta l’emozione è la stessa. Trasmette un sano ottimismo, una piacevole determinazione, spinge i ragazzi a credere nei propri sogni ed a realizzarli. In un periodo così difficile, sentire parole di speranza non può che farci bene, a noi come ai nostri studenti». Il coordinamento dell’iniziativa per il liceo Manzoni è stato affidato ai docenti Rosanna Brambini e Rossella Salvato.