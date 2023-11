Il Liceo Quercia di Marcianise ospite per la seconda volta al Parlamento Europeo

Marcianise. Tutto pronto per la trasferta del Liceo ” Federico Quercia” al Parlamento Europeo di Bruxelles.Una delegazione del prestigioso Liceo, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, per il secondo anno consecutivo, sara’ricevuta al Parlamento Europeo di Bruxelles il 10 novembre 2023: sono ben 42 gli studenti che varcheranno la soglia dell’istituzione europea individuati tra le classi 3F- 4A- 4C-4E- 4F-4G-1 Q-2Q-5A-5B-5C.

Gli allievi partecipanti saranno accompagnati dalle Proff.Irene Cecere- Giovanna Paolino- Stefania Nero. Fondamentale,ai fini dell’organizzazione,e’stato il contributo del Collaboratore Vicario Prof. Pasquale Delle Curti e della DSGA Dott.ssa Maddalena Di Bernardo.

A Bruxelles gli studenti seguiranno,altresi’, un corso di formazione sulle tematiche legate alla storia,ai principi, ai valori dell’Unione Europea ad opera dei funzionari e di assistenti parlamentari. E’ previsto anche l’intervento di europarlamentari che porteranno il loro saluto alla delegazione del Liceo ” Quercia”.

Il viaggio d’istruzione prevede anche la visita al Parlamentarium che consentira’ ai ” Querciani” di immergersi nel cuore del Parlamento europeo, illustrando il percorso storico dell’integrazione europea, le modalità di lavoro dell’Istituzione e la maniera in cui gli eurodeputati stanno affrontando le sfide attuali.

” Siamo profondamente convinti- ha dichiarato il Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta– che l’istituzione scolastica debba condividere i valori dell’UE in grado di garantire nella societa’ il pluralismo, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà, la non discriminazione e l’uguaglianza.Le azioni della nostra scuola rispondono alle esigenze dei cittadini nell’ambito di una società globalizzata: permettere agli alunni di imparare a conoscere meglio l’Europa, prepararli a studiare all’estero per favorirne l’arricchimento culturale e l’occupabilità attraverso il dialogo tra persone di culture e lingue diverse“.

Il Liceo ” Federico Quercia” e’ molto attento alla formazione dei propri studenti per quanto riguarda il funzionamento, l’organizzazione e le modalita’di partecipazione dei cittadini all’Unione Europea. Nel mese di ottobre 2023, gli studenti del ” Quercia” hanno seguito la masterclass ” A Scuola d’Europa” , finalizzata a sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza europea. tenuta dalla Dott.ssa Antonia Girfatti, responsabile dell’attività di comunicazione, formazione e social media del Centro Europe Direct Caserta antenna ufficiale del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

Anche per il biennio 2023/2025 ,il Liceo di Diamante Marotta è stato confermato ” Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” – classi 5 A e 5 D- nell’ambito del Programma E.P.A.S. (European Parliament Ambassador School); già nel 2021 i ” Querciani” erano stati insigniti dello stesso titolo.

Gia’ nel novembre 2022 , gli studenti del Liceo ” Quercia” hanno varcato la soglia del Parlamento Europeo di Bruxelles, mentre, nel mese di dicembre 2022, furono selezionati a rappresentare tutte le scuole italiane aderenti al progetto E.P.A.S. nella cerimonia di consegna del Premio Sacharov a Volodymyr Zelens’kyj Presidente dell’ Ucraina svoltasi presso il Parlamento Europeo di Strasburgo.

Nello scorso anno scolastico, il Liceo di Diamante Marotta si e’ collocato nella graduatoria delle prime dieci scuole classificate a livello regionale con il progetto ” LongLife NotFire”, analisi sociale e statistica sulle politiche di coesione nella Terra dei Fuochi. Per quest’anno scolastico, il Liceo ” Quercia” ha selezionato un progetto di politiche di coesione sociale finalizzato alla riqualificazione delle strade della citta’ di Marcianise e dei Regi Lagni.

Il Liceo ” Federico Quercia”, infine, e’ stato selezionato a livello nazionale, per l’anno scolastico 2023/2024,come istituto delegato a rappresentare il Centro Europe Direct di Caserta nella manifestazione ” EUGAME 2023″