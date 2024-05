IL MAESTRO OLIVIERO AL PICCOLO TEATRO CTS

La prova d’artista che il maestro Francesco Oliviero presenterà al Piccolo Teatro Cts di Caserta, sabato 18 maggio alle ore 20,30 a per titolo “Strade Inverse”. Una triade, questa, che comprende oltre alla prova del suo concerto, la proiezione del cortometraggio “Tutto Per Una sporca Stella” e la proiezione del video musicale “ La Mia Storia D’Amore”. Tre eventi in uno quindi. Il Maestro Oliviero vanta un folto curriculum vitae, pianista compositore ed arrangiatore di colonne sonore di rilievo, ha collaborato e collabora con registi di Fama Nazionale ed Internazionali quali: Pupi Avati, dove compone per lui “La Ballata delle sorelle”, presente nel film Dante 2022. Non ultimo, il film uscito il 4 maggio 2023, “La Quattordicesima Domenica del tempo ordinario“, lo si ricorda con Giuliano Biagetti allievo del regista Rossellini. Nel 1994 compone “Si ma vogliamo un maschio“ e compositore del fortunato cortometraggio western “Tutto per una sporca stella” colonna sonora pluripremiata in Festival cinematografici Spagna, Turchia, Roma – Rome International Movie Award, America. Ha scritto per Orietta Berti presente nel cofanetto dei 55 anni di carriera un brano contro l’abbandono dei nostri amici a 4 zampe “Io Sono Il Cane“ con l’autore S. De Blasio. Il maestro Oliviero presenterà diverse colonne sonore e sorprese musicali totalmente rielaborate ed arrangiate, fondendo Orchestra Virtuale e Pianoforte Acustico, oltre ad un brano dedicato al compianto Fausto Mesolella ed un brano composto per la sua carissima amica di lavoro Francesca Grasso. Inoltre ci sarà una dedica alle donne, che troppo spesso vittime di abusi e femminicidi, con il brano della Soap Terra Amara. Infine qualche brano in napoletano.