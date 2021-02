Dimenticare la delusione europea di giovedì scorso e subito ripartire da domani pomeriggio nel derby contro il Benevento. Questo deve cercare di fare domani il Napoli, una gara complicata contro l’ostico Benevento. Gattuso non dovrebbe rischiare Mertens e si affiderà quindi in avanti ad Insigne e Politano. Per il Benevento torna Caldirola,titolare vista l’assenza per squalifica di Glik