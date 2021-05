Il Napoli si affida ad Osimhen per assalto alla champions

Dimenticare tre anni fa e provare ad chiudere il discorso champions e questa la massime del Napoli in quel di Firenze. Gli azzurri saranno spinti dalla carica di Osimhen in un grande momento di forma è capace di realizzare 10 reti in campionato, la squadra di casa non avrà grandi stimoli da qui a fine stagione e cercherà di chiudere al meglio la stagione. Tra i giocatori fa tenere d’occhio bella Fiorentina c’è sicuramente Vlahovix capace di mettere a segno in questa stagione ben 21 gol vedremo chi vincere la sfida tra i due bomber