Il Napoli vince contro la Lazio e sogna lo scudetto. Il Milan cade sotto i colpi di un super Sassuolo

Giornata ricca di emozioni quella che si è appena conclusa in seria. Ottimo punto per la Salernitana in quel di Cagliari che muove la classifica, crolla invece ancora una volta la Juventus, questa volta a sbancare lo stadium ci pensa l’Atalanta con il gol di Zapata. L’altra impresa di giornata fatta sempre in trasferta porta la firma del Sassuolo, la squadra emiliana è uscita a sorpresa vincitrice nella sfida contro il Milan. Una sconfitta pesante per i rossoneri, c’è gli costa non solo il primato in classifica ma anche adesso avere l’Inter a pochi punti di vantaggio. Notte fantastica invece per il Napoli che annienta la Lazio del grande ex Sarri. Giornata da sogno sopratutto per Mertens autore di due reti una più bella dell’altra. Il modo migliore per ricordare Diego e per cominciare a credere davvero bello scudetto

Risultati: Cagliari-Salernitana 1-1, Sampdoria-Verona 3-1, Empoli-Fiorentina 2-1, Juventus-Atalanta 0-1, Venezia-Inter 0-2, Udinese-Genova 0-0, Spezia-Bologna 0-1, Milan-Sassuolo 1-3, Roma-Torino 1-0, Napoli-Lazio 4-0

