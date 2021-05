Il Napoli vuole battere il Verona per poi pensare al futuro

Una gara che vale una stagione quella di domani tra Napoli e Verona se per gli ospiti ci sono pochi stimoli in casa Napoli invece sono davvero tanti, una vittoria significa champions e non dover vedere quello che faranno le altre. Potrebbe essere l’ultima gara sulla panchina azzurra per Gattuso che sembra ormai destinato a lasciare il Napoli. Andare in champions però potrebbe non solo permettere di giocare la champions ma anche dare una bella vetrina hai calciatori della rosa per tentare di farlo restare.

Sarà la solita estate di mercato per Koulibaly che verrà sicuramente cercato da tanti club, bisognerà invece capire la vicenda Fabian Ruiz, il centrocampista del Napoli non ha per il momento trovato accordo con il Napoli per il rinnovo. Insomma una gara che può cambiare gli equilibri non solo di questa stagione ma anche della prossima