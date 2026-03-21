Il “Neapolis 2500 Tour” degli Ars Nova Napoli continua a conquistare l’Europa

Dopo il caloroso successo raccolto ad Amsterdam, il “Neapolis 2500 Tour” degli Ars Nova Napoli prosegue il suo cammino internazionale, affermandosi come una delle realtà più visionarie e originali della world music contemporanea. Un ponte sonoro tra la tradizione partenopea e l’innovazione, capace di dialogare con il mondo senza mai perdere di vista le proprie radici.

La band sarà protagonista nei prossimi mesi di tre appuntamenti di rilievo internazionale, confermando il proprio ruolo di ambasciatori della cultura musicale campana all’estero, a supporto del Progetto Napoli MUSA, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli.

Le date da segnare sono: 28 aprile gli Ars Nova Napoli saranno ospiti dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma (Svezia), dove si esibiranno presso il prestigioso Auditorium Gió Ponti. Un concerto che porterà le sonorità del Mediterraneo nel cuore della Scandinavia.

Il 30 maggio la band sarà a Marsiglia (Francia), nella città francese si esibiranno in occasione della XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Un evento organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia per celebrare la lingua italiana attraverso la musica, in uno dei crocevia culturali più vitali d’Europa.

Il 5 maggio si esibiranno a Castellammare di Stabia (Napoli) per un progetto formativo. Prima della partenza per la Francia, la band tornerà a casa per un appuntamento speciale: nell’ambito di “Ethnos per le scuole”, si esibiranno all’Auditorium del Liceo Severi in un concerto dedicato alle giovani generazioni, per trasmettere loro la passione per le musiche del mondo e la tradizione locale.

MARSIGLIA: UN PALCOSCENICO STRATEGICO PER LA WORLD MUSIC

Prima di questi tre concerti, però, il frontman della band, Marcello Squillante, sarà protagonista di un evento di portata internazionale. Venerdì 20 marzo, a Marsiglia, durante il prestigioso festival-fiera Babel Music XP, Squillante rappresenterà l’Italia in una tavola rotonda dal titolo “Creazione Musicale e Lingue Locali”.

Il panel, che vedrà confrontarsi artisti e professionisti da tutto il Mediterraneo, affronterà un tema cruciale per la world music contemporanea: come le lingue locali, superando la dimensione della mera trasmissione orale e folkloristica, si affermano oggi come strumenti vivi e attuali di creazione musicale. Si discuterà di identità plurali, rapporto con il territorio, emancipazione artistica e di come resistere all’omogeneizzazione culturale, evitando le trappole dell’esotizzazione.

Oltre alla partecipazione al dibattito, gli Ars Nova Napoli saranno presenti al Babel Music XP con uno stand dedicato, curato in collaborazione con le istituzioni italiane. Uno spazio pensato per incontrare professionisti, festival e promoter internazionali, presentando non solo il progetto musicale, ma l’intero ecosistema culturale che ruota attorno alla band: workshop, masterclass e laboratori accademici che fanno della cultura popolare napoletana un linguaggio contemporaneo di dialogo e di scambio.

“Questo evento al Babel è un risultato Music XP che conferma che la strada intrapresa è giusta,” commenta Marcello Squillante, frontman della band. “Portare il nostro suono, che è un suono di incontro, nel cuore del festival-mercato musicale mediterraneo più importante significa affermare che le radici non sono un confine, ma una piattaforma di lancio. Siamo onorati di rappresentare, a Marsiglia, la ricchezza e la complessità del patrimonio folklorico italiano e del suo dialogo costante con il Mare Nostrum.”

Ars Nova Napoli è un progetto musicale nato dal basso, che fonde la potenza arcaica della tradizione folk napoletana con sonorità moderne e di ricerca. Con uno sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione, la band è sostenuta dal Progetto Napoli MUSA per le celebrazioni dei 2500 anni della città di Napoli, di cui è ambasciatrice nel mondo.

La band è composta da Marcello Squillante (voce e fisarmonica), Michelangelo Nusco (violino, tromba e mandolino), Vincenzo Racioppi (mandolino e charango), Gianluca Fusco (chitarra, fisarmonica diatonica e gaita), Antonino Anastasia (tamburi a cornice) e Bruno Belardi (contrabbasso). Insieme danno vita a un sound unico e immediatamente riconoscibile come un viaggio audace e rispettoso attraverso le tradizioni musicali del Sud Italia.

BIOGRAFIA BREVE:

Gli Ars Nova Napoli sono un collettivo musicale nato a Napoli, dedicato alla rilettura in chiave contemporanea del vasto repertorio della tradizione musicale napoletana e mediterranea. Con un sound che unisce folk, world music e ritmi balcanici, la band ha conquistato un pubblico trasversale grazie a live spettacolari ed energici, diventando un punto di riferimento della nuova scena folk italiana. E proprio nel loro paese che negli anni si sono esibiti nei più importanti festival e rassegne di musica world come Ariano Folk Festival, Sponz festival, Festival Ethnos, Napoli World, La Notte della Tammorra, Carpino folk e tanti altri. La band collabora e ha collaborato con Trio Mandili , Bagarija Orkestar , Simona Boo (99 Posse/Comoverão/Bimbi di Fumo), Irene Scarpato (Suonno d’Ajere), Daniele Sepe, Lavinia Mancusi, i musicisti dell’ Isola di Evia, Carlo Faiello, Gianni Lamagna, Maria Mazzotta.

Ascoltali dal vivo a La Notte della Tammorra.