Il presidente Luigi De Lucia: La UISP di Caserta ha tante iniziative pronte a partire

Il recente cambio ai vertici della UISP di Caserta, con l’elezione del nuovo presidente, Luigi De Lucia, è avvenuto in un momento di programmazione in vista di una ripresa graduale delle attività, anche sportive.

Ed è proprio il presidente, nel corso della sua prima intervista ufficiale, a darci le prime indiscrezioni su quello che sarà il 2021 sportivo in provincia di Caserta.

” Tra i tanti punti programmatici previsti dalla nostra associazione, vogliamo puntare in particolare sullo sviluppo dell’attività sostenibile outdoor. Lo sport all’aria aperta, la riconciliazione con la natura nel rispetto e nella tutela della stessa è per noi fondamentale. Puntare inoltre ad un turismo sostenibile per la conoscenza e la valorizzazione della nostra bella terra. Per fare questo vogliamo fare rete. Per questo settore stiamo intessendo collaborazioni con associazioni ambientalistiche, prima tra tutte PLASTIC FREE. L‘associazione, che sta svolgendo un lavoro straordinario ed encomiabile sia a livello nazionale che a livello locale è il nostro primo interlocutore. Con il referente regionale RENATO VENEZIA, abbiamo già avuto un incontro preliminare per mettere a fuoco obiettivi e stabilire la giusta sinergia. Un incontro proficuo che sarà poi formalizzato nei modi e nelle sedi deputate. Prevediamo, inoltre, una serie di incontri di formazione sulla tutela ambientale e sulle attività ecosostenibili, come già previsto nei documenti programmatici UISP 2018″.

Un ottimo inizio all’insegna di uno stile di vita sano ed ecosostenibile.

nella foto: il referente regionale di Plastic Free Renato Venezia e il presidente della UISP di Caserta Luigi De Lucia.